Belo Horizonte registra diversos acidentes na madrugada desta quinta-feira (21) Em um deles, um caminhão capotou após se chocar com carro na Avenida Afonso Pena

Belo Horizonte registrou diversos acidentes na madrugada desta quinta-feira (21). Na avenida Silva Lobo, no Alto Barroca, região oeste de Belo Horizonte, um carro atingiu um poste. Na avenida do Contorno, no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul, um veículo capotou. Também na região centro-sul um caminhão e um veículo bateram na praça Tiradentes.