Briga de bar termina em morte durante final do Campeonato Mineiro, em MG Vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; suspeito foi preso em flagrante

Uma briga em um bar terminou em morte no último sábado (30), em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, durante a final do Campeonato Mineiro. Imagens de circuito interno registraram a confusão. Depois de uma discussão, a vítima é atingida por vários socos na cabeça e a estufa de salgados cai sobre ele. O suspeito do crime foi preso em flagrante.