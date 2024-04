Câmera de segurança flagra furto em hamburgueria na Grande BH Crime aconteceu no bairro Cabral, em Contagem; até o momento ninguém foi preso

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imagens do circuito de monitoramento de uma hamburgueria no bairro Cabral, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, flagraram um furto no estabelecimento na madrugada deste sábado (30). Segundo o proprietário, um homem teria levado bebidas, o aparelho de caixa e chapéus de couro usados na decoração.