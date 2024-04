Idoso passa mal e é socorrido por carroça em São Joaquim de Bicas (MG)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um idoso passou mal e precisou ser socorrido por uma carroça em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A ambulância não consegue chegar até a casa do homem devido às péssimas condições da estrada de terra. De acordo com os moradores do local, já foi solicitado um reparo na estrada diversas vezes. Ele foi hospitalizado após um problema de pressão alta e segue em observação.