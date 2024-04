Pacientes denunciam superlotação em hospital do IPSEMG

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A noite desta segunda-feira (01) foi marcada por descaso no atendimento do hospital do IPSEMG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, na região central de Belo Horizonte. Imagens feitas por telespectadores mostram pessoas deitadas no chão e macas espalhadas pelos corredores. Uma paciente relatou que estava aguardando a mais de 14 horas por um exame de dengue.