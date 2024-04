Pane em sistema eletrônico atrasa atendimentos na Farmácia de Minas, em BH Usuários esperaram por horas para retirar medicamentos na unidade do bairro Carlos Prates

Uma pane no sistema eletrônico comprometeu o atendimento de usuários da Farmácia de Minas nesta quarta-feira (27). Os usuários tiveram que esperar por várias horas na fila do lado de fora da unidade do Carlos Prates, região noroeste de Belo Horizonte, para conseguir retirar medicamentos.