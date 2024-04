Passageiro flagra motorista de ônibus utilizando celular enquanto dirigia em BH

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um usuário do transporte coletivo filmou um motorista do Move Metropolitano usando o celular enquanto dirigia. No vídeo é possível ver que o condutor mantém apenas uma das mãos no volante, enquanto segura telefone com a outra. O motorista assistia vídeos no celular.

Ele também usava um fone de ouvido. As cenas foram registradas na noite dessa segunda-feira (18) no coletivo da linha 511-C, terminal vilarinho-centro.

Segundo o usuário que registrou as imagens, havia cerca de 100 pessoas no veículo que pertence à viação Rodap. O condutor teria agido assim ao menos desde a Estação UFMG, local de embarque do usuário que registrou flagrante, até o ponto final.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir usando o celular é infração gravíssima. Além de sete pontos na carteira, gera multa de R$ 293,47.