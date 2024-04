Ruas são interditadas no bairro Buritis, em Belo Horizonte, após forte chuva Temporal desta terça-feira (02), deixou diversas vias das regiões centro-sul e oeste de BH alagadas

A rua Pedro Laborne Tavares, no bairro Buritis, região oeste de BH, ficou tomada por lama após a inundação causada pelas fortes chuvas nesta terça-feira (2). Trabalhadores da prefeitura estão fazendo limpeza na via. Já na Mário Werneck, principal avenida da mesma região, a água cobriu até as calçadas. Moradores relatam que a situação é recorrente na época de chuvas.