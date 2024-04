Comunidade de Vespasiano (MG) questionam pó preto no entorno de indústria da cidade Os moradores acionaram o Ministério Público e a prefeitura e aguardam retorno

Um pó preto que paira sobre uma comunidade em Vespasiano, na Grande BH, tem sido alvo de reclamações. O material estaria saindo de uma indústria que trabalha com o coque verde de petróleo (CVP), um combustível sólido obtido do processamento de frações do petróleo.

Os moradores acionaram o Ministério Público e a prefeitura e aguardam retorno.