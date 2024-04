"Ele não poderia trabalhar nessa área", critica moradora de BH alvo de guarda municipal com arma de choque Caso aconteceu em um posto de saúde no bairro Alto Vera Cruz, na região leste de BH

A mulher que teria sido vítima de ação truculenta por parte de um guarda municipal na região leste de Belo Horizonte criticou a ação do agente, nesta sexta-feira (29). "Ele nunca não poderia trabalhar em uma profissão como esta", disse a desempregada Vanice Zeferino em entrevista à Record Minas. O agente,

que usou uma arma de choque,

foi afastado do cargo para a investigação.

Vídeos flagraram a abordagem.

Vanice relatou que foi perseguida pelo agente enquanto em um centro de saúde, no bairro Alto Vera Cruz, para buscar uma receita médica. O boletim de ocorrência diz que depois de ter o pedido negado, a paciente voltou exaltada e agressiva e passou a insultar os agentes no local. Ela teria invadido um consultório durante um atendimento e ameaçado buscar uma arma em casa para atirar no guarda.