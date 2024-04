MGR Economia: cultivo de cacau apresenta bons resultados em MG

Alto contraste

Minas Gerais pode se tornar um importante produtor de cacau. O cultivo da fruta, bastante difundido nos estados do Pará e da Bahia, tem apresentado resultados animadores no norte do estado, com uma produtividade até 10 vezes maior do que as regiões produtoras mais tradicionais do país.

O crescimento do cultivo na região veio acompanhado de um trabalho de pesquisa, que começou a ser desenvolvido, há 10 anos, na UniMontes (Universidade Estadual de Montes Claros).

As pesquisas são financiadas pela Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) e poderão oferecer alternativas para expansão e aprimoramento do plantio no estado. O assunto foi tema do quadro MGR Economia desta terça-feira (2), que recebeu o presidente da Fapemig, Carlos Arruda.