Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma pesquisa desenvolvida pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) usa a tecnologia do filme Avatar para identificar movimentos do corpo de crianças com transtorno do espectro autista.

O trabalho tem como objetivo descobrir se existe um padrão reproduzido por elas. Os resultados podem trazer avanços para o tratamento e melhora na qualidade de vida.