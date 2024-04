Alto contraste

A campanha de vacinação contra a gripe começa, nesta quarta-feira (20), em Belo Horizonte. Inicialmente, poderão se vacinar os idosos de 80 anos ou mais, gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto. No momento da vacinação, é necessário apresentar documento de identificação com foto, além do cartão de vacina. As puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou registro do hospital onde ocorreu o parto.