Vivendo em rua sem acesso para ambulância, vizinhos usam carroça para levar idoso ao médico em MG Acesso à casa do homem de 88 anos é por via de terra e com crateras ou por ponte improvisada, em São Joaquim de Bicas

MG Record| 29/03/2024 - 19h53 (Atualizado em 08/04/2024 - 07h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share