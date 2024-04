Você no MGR: pacientes reclamam de falta de água e calor em centro de saúde de BH

Alto contraste

Uma moradora do bairro Independência, na região do Barreiro, gravou um vídeo mostrando a situação que pacientes enfrentam nesta segunda-feira (18) no posto de saúde do bairro. Os pacientes não tinham uma gota de água para beber. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o centro de saúde conta com dois bebedouros. Mas, um deles está com defeito e já foi solicitada a manutenção do equipamento. Em relação à ventilação na unidade, equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão verificando a disponibilidade de ventiladores no local para melhorar a climatização.