Morre um dos ciclistas atropelados por van em acostamento da BR-040 em MG Thauan Maciel estava internado no Hospital João 23, em BH, para onde foi levado após o acidente ocorrido em Paraopeba

Thauan fazia parte de grupo de ciclistas atingido por van (Reprodução / Record Minas)

Morreu nesta quarta-feira (1º) um dos ciclistas atropelados por uma van no acostamento da BR-040, em Paraopeba, a 110 km de Belo Horizonte, nesta terça-feira (30). A informação foi confirmada pela família.

O técnico em informática Thauan Maciel, de 26 anos, estava internado no Hospital João 23, referência em traumas, em Belo Horizonte. Ele foi levado para a unidade em estado grave logo após o acidente. O transporte foi feito de helicóptero. Thauan Maciel morava em Paraopeba e trabalhava em uma fábrica de placas. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Ele fazia parte do grupo de pedal Escolinha Team Pro. O grupo se reúne ao menos três vezes na semana e chega a pedalar 100 quilômetros por dia na região.

Quinze pessoas estavam no circuito na hora do acidente. Ao menos sete ficaram feridas. “Foi uma cena horrível. Quando percebi, eu já estava voando”, relata o taxista Elvimar Geraldo Ferreira Júnior, de 42 anos, um dos feridos.

Júlio César Ferreira Eliziario, de 35 anos, é a segunda vítima com estado mais grave. Ele também foi levado para o Hospital João 23. Eliziario passou por cirurgias. Uma delas, para a retirada do baço. Ele segue intubado.

Causa do acidente

O acidente aconteceu no início da manhã, no sentido Brasília. As vítimas e o veículo seguiam na mesma direção. O condutor da van relatou à PRF (Polícia Rodoviária Federal) que tentou desviar de um caminhão que teria o fechado.

Os ciclistas questionam a versão. A van não estava no campo de visão deles, mas as vítimas acreditam que o condutor tenha feito uma ultrapassagem pelo acostamento, o que é proibido por lei.

“Nós pedalamos cerca de 100 quilômetros três vezes na semana. Temos experiência em pedalar nas estradas. Quando eu ouço qualquer barulho, eu jogo a bicicleta para a lateral ou para o mato. Na hora desse acidente, não ouvi nenhum barulho vindo da van. Nem de freada e nem de buzina”, comenta Júnior.