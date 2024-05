Ciclistas atropelados no acostamento da BR-040 em MG questionam versão de motorista

Alto contraste

Van atingou grupo de ciclistas que pedalava pela BR-040, em Paraopeba (MG) (Reprodução / Record Minas)

Os ciclistas atropelados no acostamento da BR-040, em Paraopeba, a 103 km de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (30), questionam a versão do motorista da van que causou o acidente.

O condutor alegou à PRF (Polícia Rodoviária Federal) que teria desviado o veículo ao ser fechado por um caminhão. Os ciclistas, no entanto, acreditam que o motorista tenha feito uma ultrapassagem em local proibido.

“Nós pedalamos cerca de 100 quilômetros três vezes na semana. Temos experiência em pedalar nas estradas. Quando eu ouço qualquer barulho, eu jogo a bicicleta para a lateral ou para o mato. Na hora desse acidente, não ouvi nenhum barulho vindo da van. Nem de freada e nem de buzina”, relata o taxista Elvimar Geraldo Ferreira Júnior, de 42 anos, um dos feridos.

Ciclistas atropelados em Paraopeba (MG) fazem parte de grupo de pedal (Reprodução / Record Minas)

Os ciclistas atingidos fazem parte do grupo Escolinha Team Pro, de Paraopeba. Eles sempre se encontram durante a madrugada e começam o passeio com o nascer do sol. Quinze pessoas participavam do treino no momento do acidente, que ocorreu após pouco mais de uma hora da concentração. Sete pessoas ficaram feridas.

As vítimas contaram ao R7 que grupo pedalava no sentido Brasília. A van trafegava na mesma direção e, assim, não estava no campo de visão dos atletas. “Eu vi que tinha um caminhão passando ao nosso lado no momento do acidente. De repente, a van atingiu todo mundo. Quando vi, eu já estava voando. Foi uma cena terrível”, completa o taxista que foi arremessado a 10 metros de distância.

Segundo os ciclistas, a van parou cerca de 50 metros depois.

Falta de assistência

Ciclista Ariel Ferreira teve 40 pontos na perta após o acidente na BR-040 (Reprodução / Record Minas)

Elvimar Júnior fraturou duas vértebras. Ele está internado no Hospital Municipal de Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte.

Dois ciclistas tiveram ferimentos mais graves e foram levados para o Hospital João 23, referência em traumas, em Belo Horizonte. Um deles é Júlio César Ferreira Eliziário, de 35 anos, que passou por cirurgias, uma delas para a retirada do baço. Eliziario segue intubado. O segundo paciente com estado grave é o técnico de informática Thauan Maciel, de 26 anos.

O gesseiro Ariel Romero Ferreira, de 28 anos, é primo de Júlio e Elvimar . Ele também estava no grupo e foi atropelado. Ferreira deixou o hospital na manhã desta quarta-feira (1º). Ele teve ferimentos por todo o corpo e teve 40 pontos na perna. O ciclista denuncia que a Barth Transportes, proprietária da van, não ofereceu assistência para as vítimas até o momento.

“A gente fica sem saber o que fazer. Eu e meus primos somos autônomos. Não recebemos nem ligação [da empresa] perguntando se precisamos de algum remédio ou apoio”, criticou Ferreira.

Procurada pela reportagem, a empresa informou que acionou o seguro veicular “para apuração do ocorrido e providências necessárias”. “A empresa não está fugindo de suas responsabilidades. Pode ter certeza que após resolvido a questão do boletim de ocorrência, a seguradora fará contato com cada familiar para ressarcimento. Gostaríamos muito de ajudar financeiramente nesse momento, mas a empresa passa por dificuldades financeiras. Nem empresa física temos. Trabalho dentro de casa, temos apenas veículos, que são todos financiados”, declarou a representante da companhia.

“Esclarecemos que em todas as atividades realizadas pela empresa são atendidas as regulamentações e normas de segurança de trânsito”, completou em nota que lamenta o acidente.

Parentes falam sobre estado de saúde de paciente internado no João 23:

