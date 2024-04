Operação fiscaliza venda de bebidas alcoólicas no centro de BH

Minas Gerais |do R7

Uma operação, realizada na manhã desta quarta-feira (10), fiscaliza a venda irregular de bebidas alcoólicas no centro de Belo Horizonte. A ação foi feita pelo Ministério Público de Minas Gerais, com as polícias Civil e Militar, Prefeitura da capital e Vigilância Sanitária Municipal.

Além disso, a operação também tem objetivo de verificar as condições dos estabelecimentos comerciais, em relação aos alvarás de funcionamento e condições sanitárias.

Segundo o Ministério Público, a ação acontece depois da apreensão de 400 unidades de cachaça sem selo do Ministério da Agricultura em 2023. De acordo com o órgão, “verificou-se que a venda irregular se manteve, tendo a operação desta amanhã o objetivo de fiscalizar a adequação do produto e dos estabelecimentos comerciais quanto aos alvarás de funcionamento e condições sanitárias”.

Ainda conforme o MPMG, a operação tem origem em Procedimento Administrativo em curso na Promotoria de Justiça de Defesa de Direitos Humanos da capital. A Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor solicitou a instauração de inquérito policial para apurar o caso.