Operação prende em Alagoas o suspeito de ameaçar deputadas mineiras

Prisão aconteceu em Olinda, no Pernambuco e detido será transferido para presídio de Minas Gerais (Divulgação/Governo de MG)

Um homem foi preso, nesta terça-feira (7), como suspeito de fazer ameaças de estupro e de morte contra as deputadas estaduais mineiras Lohanna França (PV), Bella Gonçalves (PSOL) e Beatriz Cerqueira (PT). A prisão aconteceu em Olinda, no Pernambuco e o detido será transferido para o sistema penitenciário de Minas Gerais, onde ficará à disposição da Justiça.

A investigação começou em agosto de 2023. As parlamentares denunciaram que receberam as mensagens por meios digitais. Perícias apontaram que as ameaças partiram de fóruns virtuais chamados de Chans. Os investigadores descobriram que um dos líderes do grupo era apresentado sob os nomes de usuários Leon e Grow.

“Essa pessoa passou a ser a principal investigada como responsável pelos crimes cometidos contra as parlamentares mineiras e por coagir adolescentes a se automutilarem e a lhe enviarem fotos nuas”, detalha comunicado do governo estadual.

Operação que prendeu investigado foi batizada de Di@na (Divulgação/Governo de MG)

O inquérito indica que os membros desses grupos “realizavam incitação à violência, à pedofilia e à necrofilia, com postagens de imagens de estupros, assassinatos e mutilações e com grande conteúdo de abuso e exploração sexual infantil (pornografia infantil)”.

A operação que levou à prisão do investigado foi batizada de Di@na, em referência à deusa mitológica da caça e protetora das mulheres e crianças. “O @ faz referência aos crimes cibernéticos investigados”, detalhou o Governo de Minas.

A ação foi uma parceria da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), com apoio do Gaeco de Pernambuco.

“Não há espaço para impunidade em Minas Gerais. Agradeço à Polícia Civil e à Polícia Militar que, com o Ministério Público, trabalharam incansavelmente para identificação do suspeito que, agora, irá responder pelas ameaças cometidas contra as deputadas estaduais. Em Minas, lidamos com seriedade com qualquer denúncia para protegermos os mineiros em todos os ambientes”, afirmou o governador de Minas, Romeu Zema (Novo) em comunicado.