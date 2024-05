Um ano após acidente, ciclista atropelado em BH se recupera e diz perdoar motorista

Alto contraste

A+

A-

Homem ficou internado no hospital em estado grave (Reprodução/Record Minas)

O atropelamento do ciclista Thiago Barbosa Bento, na MGC-356, na altura do bairro Santa Lúcia, região centro-sul de Belo Horizonte, completou um ano nesta segunda-feira (6). Na época, ele treinava para uma prova de triatlo com um amigo na rodovia, quando foi atingido pelo veículo. Um ano depois, hoje, o ciclista continua em processo de reabilitação.

Thiago teve trauma crânio encefálico (grave), pneumotórax do lado direito, fratura da clavícula, fratura nos membros inferiores, além de lesões diversas, e ficou internado em estado grave. Ele teve alta depois de cerca de três meses internado. O ciclista pratica esportes desde criança e o caminho até o triatlo aconteceu naturalmente. Na época do acidente, o empresário treinava para a primeira prova. Nadar, correr e pedalar faziam parte da rotina na vida do atleta.

As bicicletas de treino continuam a ocupar lugar importante na casa e na vida de Thiago. Mesmo depois de um grande trauma, o ciclista não pretende abandonar o pedal. “A bicicleta é a minha paixão e foi nela que aconteceu o acidente, mas tem outras formas de pedalar. Eu tenho pedalado em trilhas. Eu tento voltar a correr. Depois que eu voltar a correr, já vai ser uma grande conquista. A natação eu já estou fazendo, a bicicleta eu também já pedalo. A corrida que está sendo difícil”, contou.

Um ano após o acidente, o empresário continua em processo de reabilitação. Thiago voltou a pedalar, mas prometeu a família nunca mais pedalar em rodovia. “Eu prometi não pedalar na estrada mais. As pessoas não respeitam”, falou. No entanto, largar o esporte não é uma possibilidade e o atleta pretende participar de provas ainda este ano.

Publicidade

O ciclista não se lembra do acidente, mas testemunhas relataram para a polícia que o motorista atingiu a vítima no acostamento. Thiago ficou inconsciente e preso ao para-brisa do carro, após a batida. Sem parar o veículo, o motorista dirigiu em zigue-zague, até que o ciclista caísse no chão. O motorista fugiu em seguida, sem prestar socorro. O empresário foi socorrido por amigos.

Sobre o motorista, Thiago diz que o perdoa. “Eu perdoo ele, mas fico pensando se fosse outra pessoa no meu lugar, alguém que não tivesse uma família do lado, recursos para ajudar, ia ser muito difícil a recuperação. Se eu fosse o único provedor da minha família, eles iam estar passando fome”, disse o ciclista.

Publicidade

O motorista que dirigia o carro que causou o acidente foi identificado como Antônio Augusto Bebem da Silva. Ele foi preso após o atropelamento, mas por decisão judicial foi solto em agosto de 2023, devido à demora na conclusão das investigações. Em janeiro deste ano, ele voltou a ser preso por uma acusação de tráfico de drogas, porte de armas e suborno registrados antes mesmo do atropelamento do ciclista. Atualmente, Antônio está preso no Ceresp Betim, na Grande BH.