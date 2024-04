Após 22 anos, coronel detalha força-tarefa para prender assassinos de promotor em BH Quarto episódio do podcast Crimes que Abalaram Minas Gerais analisa os fatos ligados à morte de José Lins do Rego Santos

Alto contraste

A+

A-

O quarto episódio da série de podcasts Crimes que Abalaram Minas revisita o assassinato do promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos. Após 22 anos, o coronel reformado Severo Augusto, então chefe do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, revela detalhes da força-tarefa para prender os autores do crime. Ouça o episódio acima.

Em uma conversa de quase uma hora com a repórter Shirley Barroso, o coronel reformado fala sobre o ultimato que as forças de segurança receberam do então governador de Minas Gerais, Itamar Franco. À época, o político deu dois dias para que o crime fosse solucionado.

O coronel Severo Augusto, que hoje trabalha como especialista em segurança pública, também narra o passo a passo dos agentes até a prisão dos suspeitos.

Ouça abaixo os outros episódios da série:

O especial Cidade Alerta - Crimes que Abalaram Minas Gerais é uma produção da Record Minas. Além dos podcasts, grandes reportagens em vídeo destrincham fatos ligados aos casos que marcaram o estado.

Assista aos episódios disponíveis: