Prefeitura de Belo Horizonte inicia vacinação contra a gripe nesta quarta-feira (20)

Alto contraste

A+

A-

Doses estarão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital Doses estarão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital (Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte)

A Prefeitura de Belo Horizonte começará a Campanha de Vacinação contra a gripe nesta quarta-feira (20). O primeiro grupo a ser convocado engloba idosos de 80 anos ou mais, gestantes e puérperas, mulheres com até 45 dias após o parto. Na capital mineira, há cerca de 78 mil pessoas que fazem parte desse grupo.

As doses estarão disponíveis nos 152 centros de saúde da capital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os grupos prioritários são definidos pelo Ministério da Saúde e o chamamento dos demais públicos será feito de forma gradativa.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identificação com foto, além do cartão de vacina. As puérperas devem apresentar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou registro do hospital onde ocorreu o parto.

O objetivo da campanha é reduzir as complicações, internações e óbitos pela infecção pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra influenza A (H1N1 e H3N2) e a influenza B. Não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas.

A Secretaria Municipal de Saúde de BH também disponibilizará doses da vacina contra a gripe para os hospitais da capital que têm equipe própria para a aplicação. Para otimizar o tempo em um cenário de epidemia de dengue e outras arboviroses, os profissionais podem receber o imunizante na própria instituição que atuam, sem a necessidade de se deslocarem a um centro de saúde.

Informações sobre o endereço das unidades, assim como o horário de funcionamento, podem ser verificadas no portal da Prefeitura.