Minas Gerais |Pablo Nascimento, do R7

Prefeitura de BH vai reavaliar ciclovia na avenida Afonso Pena, diz prefeito Declaração é resposta a críticas feitas por parte da população; Fuad Noman ressalta que projeto está no Plano Diretor

Fuad Noman Prefeito de BH diz que assunto será estudo (Giovana Maldini / Record Minas )

A Prefeitura de Belo Horizonte vai reavaliar o projeto de construção de ciclovia na avenida Afonso Pena, no coração da cidade. A informação foi confirmada pelo prefeito Fuad Noman (PSD), na tarde desta segunda-feira (15), durante entrevista ao Balanço Geral Minas.

A decisão, segundo Noman, parte de críticas feitas por parte da população em relação ao projeto. “Estou muito preocupado porque não queremos fazer coisas que não agradem a população. Nós vamos para o que está sendo feito hoje, vamos reavaliar e estudar a questão”, declarou.

A obra, que já estava em execução, foi alvo de críticas de parte da população. No início deste mês, o MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) pediu a suspensão dos trabalhos alegando falta de estudo prévio. As críticas também indicam suposta incompatibilidade da estrutura com a região.

“Só quero chamar atenção que essa ciclovia foi aprovada no Plano Diretor da cidade. Nós simplesmente estamos cumprindo o Plano Diretor, mas se tem uma reação da população, precisamos reavaliar, sem problema nenhum”, completou Noman.

Durante a entrevista ao Balanço Geral, Noman ainda comentou sobre a campanha de vacinação contra gripe e Covid-19 e avaliou como positivo o resultado das obras contra enchentes já realizadas na cidade.

Fuad Noman, que é pre-candidato à reeleição pelo PSD, também ainda avaliou o cenário eleitoral de 2024.

Assista à íntegra da entrevista:

