Prefeitura realiza fechamento da Rua Sapucaí, no bairro floresta, para teste operacional Interdição da via acontecerá até domingo (12) e foi acordada em reunião com comunidade e prefeitura

A partir desta segunda-feira (06), a Prefeitura de Belo Horizonte fechará a rua Sapucaí entre as avenidas Assis Chateaubriand e Francisco Sales, no bairro Floresta, região leste de Belo Horizonte. O fechamento acontecerá até o próximo domingo (12).

A prefeitura realiza um teste operacional de fechamento da rua. O teste foi acordado em reunião com a comunidade e a Prefeitura. A obra faz parte do programa Centro de Todo Mundo, que busca a requalificação do Centro, tornando-o uma região com mais oportunidades de trabalho, moradia e lazer.

O objetivo do teste é avaliar o impacto no trânsito no local e no entorno. Após a realização do teste, a Prefeitura irá apresentar à comunidade os resultados obtidos. O local será sinalizado com faixas de tecido para orientação aos condutores:

Veja como ficam as alterações no trânsito:

Transporte coletivo

As linhas 8103, 8205, 8405, 9103, 9104, 9210, SC01A, SC03A terão alteração de itinerário. Serão afixados cartazes dentro dos ônibus para informação aos usuários.

Ponto desativado:

-Rua Sapucaí, 383 e 153

Pontos Substitutos:

- Av. Assis Chateaubriand, 558

- Av. Francisco Sales, 199