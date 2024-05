Prosa na Cozinha: aprenda a preparar língua de boi com batatas coradas Receita é a última do especial Comidas de Estufa; confira o modo de preparo

Alto contraste

A+

A-

Prosa na Cozinha língua de boi (Giovana Maldini/Record Minas)

O último episódio do especial Comidas de Estuda do Prosa na Cozinha fecha com chave de ouro! Neste sábado (25), o repórter Gabriel Rodrigues e o dono de bar, Gabriel Azeredo, ensinam o passo a passo de uma receita clássica: língua de boi com batatas coradas.

Confira os ingredientes e o modo de preparo abaixo:

Ingredientes:

-500g língua de boi;

Publicidade

-2 cebolas;

-1 pimentão verde;

Publicidade

-100g colorau;

-1 maço de cebolinha;

Publicidade

-200g pasta de alho e sal;

-3 batatas grandes;

-100g de mix de temperos.

Modo de preparo:

1- Em uma panela, acrescente colorau, pasta de alho e sal, pimentão verde e cebola. Deixe refogar. Depois adicione a língua de boi e água. Cozinhe por alguns minutos;

2- Enquanto isso, tempere e frite as batatas até ficarem coradas;

3- Depois de cozida, fatie a língua e adicione os pedaços no molho usado no cozimento. Monte o prato e acrescente cebolinha para decorar.