Susto: ônibus pega fogo na região Nordeste de Belo Horizonte

Pane elétrica pode ter provocado as chamas Pane elétrica pode ter provocado as chamas (Divulgação/Redes Sociais)

Uma pane elétrica pode ter provocado um incêndio que destruiu um ônibus da linha 8501 (Maria Goretti), por volta de 22h desta terça-feira, no bairro Maria Goretti, na região Nordeste de Belo Horizonte. Não houve vítimas.

A informação é dos bombeiros, que acionou duas viaturas ao local, com apoio da Polícia Militar. O motorista contou aos militares que trafegava por uma rua quando o veículo apresentou uma falha, seguida de fumaça, na parte dianteira, onde fica o motor. Ele encostou o veículo e não teve o que fazer. As chamas se espalharam rapidamente. Bombeiros não informou se havia passageiros. O fato é que ninguem ficou ferido.

Moradores registraram o flagrante das chamas, destacando que o óleo diesel do coletivo vazou pela rua, espalhando as chamas ao longo do asfalto. Não houve informação se a rede elétrica ou alguma residência foram atingidos. O fato é que os moradores saíram de casa, assustados com o fogo.

Fogo se alastrou rapidamente e consumiu o veículo Fogo se alastrou rapidamente e consumiu o veículo (Divulgação/Bombeiros)

