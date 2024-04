Vale identifica anomalia em barragem classificada em nível de emergência em Ouro Preto (MG)

Minas Gerais |Do R7

Estrutura está em nível de emergência desde 2019 (Divulgação / FEAM)

A Vale identificou uma anomalia em um dos 131 dispositivos de drenagem da barragem Forquilha III, localizada em Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte. A estrutura está em processo de desmontagem e é classificada no nível três de emergência, o mais alto da escala.

O problema foi observado durante vistoria regular realizada pela própria empresa no dia 15 de março deste ano. “Os instrumentos instalados para monitoramento da barragem não acusaram alteração nas suas condições e a estrutura segue monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG) da empresa”, declarou a companhia.

Nesta quinta-feira (4), o MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) revelou ter recomendado à mineradora que tenha transparência quanto à situação do reservatório e mantenha os órgãos públicos e a população atualizados.

Procurada, a companhia informou à reportagem que “prontamente, comunicou aos órgãos competentes e à empresa de auditoria técnica independente, que acompanha as ações na estrutura, e desenvolveu um plano de ação já em implantação para correção da ocorrência”.

Segundo o Governo de Minas Gerais, a Feam (Fundação Estadual do Meio Ambiente foi informada sobre o problema no dia 21 de março. Desde a data, o Governo Estadual fez duas vistorias na região, sendo a primeira no dia 21, informou o Executivo Estadual.

"Em relação à anomalia, foi constatada, em campo, a saída de um material com características ferruginosas, junto ao fluxo normal de água do dreno. Não foram observadas alterações em outro instrumento de monitoramento da barragem, tais como radar e piezômetros", observou o Governo de Minas.

"A Feam ressalta ainda que foi realizada uma filmagem interna do DP-2, onde foi constatado alguns furos na tubulação, que podem estar contribuindo para o evento relatado. Estudos mais detalhados estão em curso para confirmar essa hipótese. Caso seja confirmada, a Feam cobrará para que a Vale tome as devidas providências para correção", completou.

Nível de emergência

A Barragem Forquilha 3 está no nível de emergência mais alto desde 2019. Devido à classificação, os vizinhos da estrutura foram retirados de casa desde a data. A medida é obrigatória para as pessoas que vivem na chamada ZAS (Zona de Autossalvamento), áreas próximas às barragens em que não haveria tempo suficiente para o resgate em eventual rompimento.

“Diante da anomalia reportada pela Vale, a Defesa Civil Estadual também realizou fiscalização na região, avaliando a Zona de Autossalvamento (ZAS) por meio de um sobrevoo em toda a sua extensão, no último dia 25/3. Um relatório foi enviado à Vale cobrando o esclarecimento de alguns pontos e solicitando correção de inconsistências identificadas no Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM)”, informou o Governo de Minas Gerais.