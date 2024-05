Vizinho tenta separar briga de casal e morre após levar facada em BH Crime aconteceu no bairro São Tomaz, na região norte da capital; suspeito fugiu do local

Vizinho tenta separar briga de casal e morre após levar facada em BH

Um homem de 34 anos morreu após levar uma facada no bairro São Tomaz, na região norte de Belo Horizonte, na noite deste sábado (18). O suspeito, de 41 anos, fugiu do local e não foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas presenciaram uma briga entre o suspeito e a esposa. O homem não estaria deixando a mulher entrar em casa. A discussão chamou a atenção dos vizinhos. A vítima, que é um desses vizinhos, teria ido até o local para tentar ajudar na situação, mas acabou discutindo, entrando em luta corporal com o outro homem e sendo esfaqueado na altura do tórax com uma faca do tipo açougueiro.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava no chão, ensanguentada. O homem foi levado para receber atendimento médico do Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu e morreu na unidade médica. O suspeito não foi encontrado.

A mulher contou aos militares que sofria ameaças do companheiro.