Assista à reportagem da TV Band sobre mentiras de 1º de abril com a contribuição do @Efarsas!

Gilmar Lopes, fundador do E-farsas, participou da reportagem sobre as mentiras de 1º de abril no programa Melhor da Noite, da TV Band! Assista a essa divertida atração!

No dia 1º de abril de 2024, o site E-farsas comemorou 22 anos e seu criador foi convidado para contribuir com a reportagem sobre o Dia da Mentira no programa Melhor da Noite, na TV Band.

A matéria, intitulada “Primeiro de Abril: Veja quais mentirinhas as pessoas já contaram por aí”, ouviu pessoas nas ruas do Brasil sobre a relação de cada um com a mentira.

Com a ajuda de Gilmar Lopes, fundador do E-farsas e autor do livro Caçador de Mentiras, a divertida reportagem pode ser conferida clicando no player abaixo:

O programa Melhor da Noite vai ao ar pela TV Band, de segunda a sexta-feira, a partir das 21h30, e trata de vários assuntos, como jornalismo e entretenimento com muita diversão. Glenda Kozlowski e Zeca Camargo são os apresentadores da atração.

Muito obrigado pelo convite e a todos pela audiência!

