Criador do E-farsas fala sobre o seu novo livro no Podcast do PublishNews!

Gilmar Lopes foi o entrevistado da semana no Podcast do PublishNews e falou sobre o lançamento do seu livro, Caçador de Mentiras, e ensina como identificar fake news!

O episódio de número 313 do Podcast do PublishNews, publicado no dia 23 de março de 2024, traz um bate-papo com Gilmar Lopes, fundador do site pioneiro de checagem de fatos da internet, o E-farsas. O assunto girou em torno do lançamento do Caçador de Mentiras (Matrix Editora), livro que reúne a verdade sobre algumas histórias motivacionais criadas e utilizadas em estratégias de coaching, mas que são falsas.

Lopes falou um pouco sobre como surgiu a ideia do livro, e como foram selecionadas as histórias contadas ali de tantas vividas em sua longa carreira, além de dar dicas de como identificar fake news.

Para ouvir ao episódio na íntegra, basta clicar no player abaixo ou ouvir diretamente no Spotify, clicando aqui:

Saiba mais sobre o livro Caçador de Mentiras no site da editora Matrix ou na Amazon!

