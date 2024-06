Escândalo no Ministério da Agricultura: deputado pede investigação de ex-assessor

Há suspeitas da relação de Robson França com sócios das empresas que intermediaram o certame. O deputado solicitou uma investigação para esclarecer os possíveis vínculos e irregularidades envolvendo o ex-assessor do ex-secretário do Ministério da Agricultura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.