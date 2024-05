Exército afasta militares por disseminação de 'fake news' no Rio Grande do Sul O Exército afastou militares por disseminação de 'fake news' sobre um dique rompido no Rio Grande do Sul. A Força se desculpou com...

Revista Oeste|Do R7 28/05/2024 - 18h46 (Atualizado em 28/05/2024 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share