Moradores do Rio de Janeiro preocupados com envenenamento de cachorros Na Barra da Tijuca, cerca de 40 cães foram intoxicados e 6 morreram. Os moradores da região estão temerosos com a possibilidade de...

Revista Oeste|Do R7 11/06/2024 - 20h43 (Atualizado em 11/06/2024 - 20h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share