Moro se pronuncia sobre decisão do TSE que rejeitou sua cassação No X/Twitter, senador chamou de 'mentiras' e 'falsidades' as acusações contra eleLeia a matéria completa no nosso parceiro Política...

Revista Oeste|Do R7 22/05/2024 - 09h03 (Atualizado em 22/05/2024 - 09h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share