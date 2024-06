Partido Novo entra com ação na Justiça Ação é de iniciativa do deputado estadual Leonardo Siqueira (SP)Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos...

Revista Oeste|Do R7 10/06/2024 - 16h55 (Atualizado em 10/06/2024 - 16h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share