STF mantém investigação e afastamento de desembargador em MG

Decisão foi tomada pela 1ª Turma e validou entendimento do Conselho Nacional de Justiça. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a investigação e afastamento do desembargador de tribunal federal em Minas Gerais, seguindo o entendimento do Conselho Nacional de Justiça.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Política: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.