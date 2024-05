Embaixadas comemoram o Dia da África, em Brasília

Alto contraste

Embaixadores e embaixatrizes participaram da caminhada (Embaixada de Camarões)

No parque da cidade, local movimentado da capital federal, o ato iniciou as comemorações do Dia Internacional da África, celebrado em 25 de maio. Quarenta e duas representações diplomáticas estiveram presentes e ressaltaram a importância dos laços históricos entre os povos, além do significado dos trabalhos bilaterais com o Brasil.

“É extremamente importante a presença dos chefes de missões de outros continentes, assim como nossos irmãos brasileiros. A África está dentro do coração de todos”, disse o embaixador de Camarões, Martin Mbeng, decano do grupo africano de chefes de missão.

“Agradeço a presença de todos os participantes e patrocinadores do evento”, concluiu o senhor Kitchen, embaixador do Zimbabwe no Brasil.









