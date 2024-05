Prorrogada a suspensão de emissão de vistos norte-americanos, em Porto Alegre

Alto contraste

A+

A-

Alagamentos, no Rio Grande do Sul, obrigam prorrogação de emissão de vistos.

Foi a segunda mudança tomada pela embaixada dos Estados Unidos depois que as enchentes no Rio Grande do Sul começaram. A interrupção, agora, vai até o dia 24 de maio. A medida ocorreu para manter a segurança dos funcionários do consulado e da população.

Quem havia solicitado entrevista, receberá instruções para reagendamento. Até segunda ordem, novos pedidos somente poderão ser marcados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Leia o comunicado na íntegra:

“O Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre lamenta profundamente as perdas causadas pela situação climática devastadora no Rio Grande do Sul. Como a segurança do público e de nossos funcionários é nossa prioridade máxima, o consulado-geral suspenderá emissão de vistos, manterá suas operações limitadas e permanecerá fechado até o dia 24 de maio. Solicitantes com horários agendados para este período receberão instruções para reagendamento.

Publicidade

Informamos também que estamos disponíveis 24 horas, todos os dias, para prestar assistência aos cidadãos norte-americanos na região em caso de emergência.

Novos solicitantes podem agendar suas entrevistas em outros postos consulares: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.