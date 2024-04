Anti-Corolla da BYD é lançado no México com mais potência e autonomia BYD King promete consumo de 25km/l com motor de 205cv

Alto contraste

A+

A-

Anti-Corolla da BYD é lançado no México com mais potência e autonomia (BYD/Divulgação)

A BYD também está acelerando a presença no mercado mexicano onde apresentou o sedã híbrido King PHEV nesta semana. Trata-se de uma clara ameaça à hegemonia do Toyota Corolla e também do Nissan Sentra com conjunto híbrido mais potente e autonomia de 1.175km com um tanque de gasolina.

TOYOTA COROLLA HYBRID 2024: o que mudou? Sabia que ele recebeu 10 NOVIDADES - veja o teste completo!

Diferente dos rivais na faixa dos 4,5m de comprimento o BYD King é maior: 4,78m além de 1,83m de largura, 1,49m de altura e um porta-malas de 450 litros.

Anti-Corolla da BYD é lançado no México com mais potência e autonomia (BYD/Divulgação)

O motor híbrido DMi traz evoluções importantes: associa o 1.5 ciclo Atkinson com um motor elétrico alimentado por uma bateria Blade de 8,3kwh e que soma 205cv. Com essa capacidade o consumo fica em torno de 25km/l, bem mais eficiente nos números que o Toyota Corolla ou do Nissan Sentra que não oferece essa solução mecânica. O 0-100km/h é feito em 7,9s e a velocidade máxima é de 185km/h.

Anti-Corolla da BYD é lançado no México com mais potência e autonomia (BYD/Divulgação)

O tempo de carga é de 2h em um carregador de 220 volts a 3,3kw e há itens de série como painel digital de 8,8 polegadas e multimídia ampla de 12,8 polegadas , sistema de internet 4G e atualizações em nuvem, comandos de voz e sistemas de segurança do pacote ADAS completo.

Publicidade

Anti-Corolla da BYD é lançado no México com mais potência e autonomia (BYD/Divulgação)

O preço fica em torno de 500 mil pesos, cerca de R$ 150 mil em conversão direta. Com o lançamento no México as chances de estreia do BYD King por aqui ficam ainda mais altas até porque o carro já roda disfarçado por aqui há algum tempo.