Antiga geração do Creta ainda existe e chega à linha 2025 SUV compacto é vendido pela Hyundai por R$ 119,9 mil

Antiga geração do Creta ainda existe e chega à linha 2025 (Hyundai/Divulgação)

Mesmo com uma geração mais nova prestes a receber seu primeiro facelift, o Hyundai Creta Action segue no catálogo da marca e acaba de chegar à linha 2025. O visual é o mesmo bem como a lista de equipamentos e também o preço de R$ 119,9 mil.

O Creta Action já está bem defasado no design em relação aos outros veículos da Gama e do atual Creta que deve sofrer uma mudança mais profunda que já foi vista em teste no Brasil.

Até mesmo o motor não mudou e segue sendo o 1.6 flex aspirado de 123/130cv e 16,5kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis marchas. O HB20 já usou esse motor no passado e hoje usa o 1.0 aspirado ou 1.0 turbo também aplicado ao Creta que também pode ter o 2.0 aspirado.

Entre os itens de série o Creta Action estão dois airbags, rádio Bluetooth (não há multimídia), rodas de liga leve de 16 polegadas, faróis halógenos com acendimento automático, ajuste de altura e profundidade do volante, piloto automático, start-stop, monitoramento de pressão dos pneus, Isofix e controles de tração e estabilidade.

O consumo do Hyundai Creta Action segundo o Inmetro é de 6,8 km/l na cidade e 8,1 km/l na estrada com etanol ou 9,8 km/l e 11,7 km/l com gasolina. O preço é R$ 119,9 mil nas cores prata Brisk, cinza Silk ou prata Sand.





