Hyundai Creta e HB20 chegam à linha 2025 com pequenas mudanças

A Hyundai divulgou as mudanças da linha HB20, HB20S e Creta que já está na linha 2025. Sem mudanças visuais, o trio ganha novos itens de conveniência.

News Motor_https://newsmotor.com.br/chegou-a-hora-nova-geracao-do-hyundai-hb20-esta-a-caminho-e-ja-tem-data-para-chegar/ (Picasa)

A versão Comfort Plus 1.0 TGDI (turbo automático) ganha sensor de estacionamento traseiro, função one touch nos vidros elétricos e rodas de liga leve de 16″ com acabamento cinza.

A versão Limited Plus do HB20 ganha iluminação no porta-malas e a Comfort Plus MT recebe função one touch nos quatro vidros. Já para o modelo de entrada, o HB20 Sense ganha chave canivete, alarme e rodas de 15″. As novidades do HB20 também se aplicam às versões de mesmo nome do sedan. A diferença se dá na versão Comfort Plus MT, que recebe as novidades do hatch e inclui ajuste de profundidade e altura do volante.

Hyundai Creta tem câmbio automático de seis marchas Hyundai Creta tem câmbio automático de seis marchas (Marcos Camargo Jr. 26.10.2021)

Creta 2025

A versão de entrada Comfort Plus recebe no modelo 2025 o volante revestido em couro, alavancas para trocas de marcha no volante e chave presencial Smart Key com botão de partida. A versão Platinum Safety, que a partir de agora será oferecida com teto solar, também foi atualizada e passa a contar com sensor de estacionamento dianteiro além do traseiro já oferecido.

O serviço de conectividade veicular Bluelink foi estendido de três para cinco anos de uso sem cobrança de mensalidade. O serviço Bluelink incorpora monitoramento do veículo, rastreamento e imobilização, assistência 24 horas e diagnóstico dos sistemas do carro, até a Smart Camera 360°, que permite a visualização do entorno do carro na tela do celular, comandos de voz e busca de pontos de interesse com informações de trânsito em tempo real, disponíveis conforme a configuração da central multimídia especificada para cada modelo de HB20 ou Creta.

Confira os preços e versões:

HB20 2025 Sense Plus 1.0 12V Flex MT5 - 86.090

HB20 2025 Comfort Plus 1.0 12V Flex MT5 - 89.490

HB20 2025 Limited Plus 1.0 12V Flex MT5 - 93.490

HB20 2025 Comfort Plus 1.0 TGDI 12V AT6 - 108.890

HB20 2025 Platinum Safety 1.0 TGDI 12V AT6 - 119.390

HB20S 2025 Comfort Plus MT5 1.0 12V Flex - R$ 95.590

HB20S 2025 Limited Plus MT5 1.0 12V Flex - R$ 99.990

HB20S 2025 Comfort Plus 1.0 TGDI 12V AT6 - 114.990

HB20S 2025 Platinum Safety 1.0 TGDI 12V AT6 - R$ 125.890

Creta 2025 Comfort Plus 1.0 TGDI 12V AT6 - R$ 140.090

Creta 2025 Limited Safety 1.0 TGDI 12V AT6 - R$ 152.690

Creta 2025 Platinum Safety 1.0 TGDI 12V AT6 - R$ 170.290

Creta 2025 N Line 1.0 TGDI 12V AT6 - R$ 178.890

Creta 2025 Ultimate 2.0 16V Flex - R$ 184.690