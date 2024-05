Alto contraste

A Audi segue os planos de eletrificação paralelos à evolução de modelos híbridos e um dos seus próximos lançamentos é o RS6 Sportback e-tron que deverá conviver com a versão a combustão que deve ser renomeada para RS7.

Flagras recentes em Nürburgring mostram, em parte, o RS6 Sportback e-tron pronto para sua versão de produção com novos elementos visuais além da motorização.

Audi RS6 Sportback e-Tron: tudo sobre o novo esportivo elétrico

Mantendo o estilo “musculoso” do carro notamos evoluções da grade Singleframe com preenchimento do tipo colmeia e faróis divididos. Usando evoluções da plataforma PPE já presentes no Macan e no Q6, o RS6 terá interior mais moderno com display de OLED curvo com 11,9″ no cluster e 14,5″ na multimídia além de uma terceira tela para o passageiro de 10,9″ com conectividade Android Auto e Apple CarPlay.

Deixando o V8 para trás o RS6 deverá ter sistema de motor elétrico com arquitetura 800 volts além de baterias de 100kwh com alcance de até 700km no ciclo WLTP europeu. Também é possível que o RS6 tenha um modo “overboost” de 805cv sempre com tração integral Quattro. A revelação do RS6 deve ocorrer ainda na metade do ano com lançamento previsto para o final do ano na Europa.





