Audi vai acelerar desenvolvimento de novos carros na China

A Audi divulgou um comunicado que surpreendeu o mercado ao anunciar uma parceria com a SAIC. A gigante chinesa e a empresa alemã do grupo Volkswagen irão desenvolver a”Advanced Digitized Platform” uma nova plataforma de veículos eletrificados a princípio apenas para o mercado chinês.

A Audi fala em “fortalecer a parceria” em seu comunicado e adianta que a partir dessa nova plataforma a empresa irá reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos em 30%. Todos os novos produtos - ainda não detalhados - terão essa base exclusiva com “design, qualidade e dirigibilidade já conhecidos da marca”.

A princípio, serão modelos de fato que miram o mercado chinês que tem cerca de 30 milhões de veículos por ano. Mas é inegável que a tecnologia de futuros carros da Audi tem o apelo mundial e podem dar mais agilidade para a transformação que a marca planeja para o seu futuro.

Mas essa não é uma novidade propriamente. A Audi tem parceria com os chineses desde 1988 quando estabeleceu um acordo de cooperação com a estatal FAW-Volkswagen. Com base em Pequim, a Audi tem fábricas em Changchun, outra parceria com a FAW NEV Company e também com a SAIC.





