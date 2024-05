BMW Série 3 já tem atualizações fora do Brasil

Alto contraste

A+

A-

A BMW acaba de comunicar uma atualização na linha 2025 do Série 3. Lançada em 2019 essa geração recebeu mudanças de estilo que já estão presentes aqui há algum tempo. Dessa vez há novas mudanças especialmente na motorização uma vez que o design é o mesmo o que não deixará, a princípio, a versão brasileira desatualizada.

BMW Série 3 2025 (BWM Divulgação) Versão híbrida ganha atualização na Europa

As versões híbridas do tipo plug-in ganham atualização de sistema e também de estrutura isso para o sedã e para a perua Touring, esta não comercializada por aqui.

A linha 2025 ganha opção de cor vermelha “Fire Red” e também o azul “Arctic Race Blue” com novas rodas aro 19 somente para o pacote de acabamento M de perfil esportivo.

BMW Série 3 2025 (BWM Divulgação) Versão híbrida ganha atualização na Europa

Por dentro as mudanças seguem bem discretas. Há novos itens de acabamento tomando por base o painel atual, além do volante e shift paddles que também são novos.

Publicidade

BMW Série 3 2025 (BWM Divulgação) Versão híbrida ganha atualização na Europa

O sistema iDrive 8.5 com sistemas de segurança ativo serão atualizados. Sistemas como Stop Go e PArk Assist Plus fazem parte do pacote de opcionais no Série 3.

Uma nova geração baseada no chamado Neue Klass deve estrear dentro de mais três anos usando como base os motores elétricos.

Publicidade

A grande “mudança” está em uma atualização nos modelos híbridos que ficam mais eficientes. O seis cilindros do Série 3 funiona agora com sistema híbrido leve ou micro-híbrido com gerador de partida de 48V e 11cv a mais e não há mais câmbio manual que estava disponível na Europa.

A linha híbrida do 330e e 330e Touring ganham opção de tração traseira ou integral que combina o 2.0 quatro cilindros com um motor elétrico integrado e câmbio de oito velocidades Steptronic. A potência combinada dos modelos híbridos é de 292cv. O rendimento da bateria é bem maior com essa atualização para 19,5kwh que roda até 101km sem uso de gasolina.

Publicidade

BMW Série 3 2025 (BWM Divulgação) Versão híbrida ganha atualização na Europa

O preço inicial é de 46 mil euros na linha do Série 3 atualizado, cerca de R$ 260 mil em valores puramente convertidos. No Brasil, o Série 3 a combustão tem produção local em Araquari/SC enquanto as versões híbridas são importadas. Isso significa que em breve teremos novidades no nosso mercado.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.