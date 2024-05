Chery Fulwin T9: conheça o “Tiggo” barato chinês de R$ 91 mil

Alto contraste

A Fulwin sempre foi uma das marcas de volume do grupo Chery. E seguindo os passos da linha híbrida já disponível nos modelos Tiggo por exemplo, a Fulwin lançou o T9, um SUV médio com motor híbrido que usa o mesmo conjunto mecânico que vemos nos modelos já vendidos aqui no Brasil.

Chery Fulwin T9 2025: Chery Divulgação Chery Fulwin T9 2025: motor híbrido e preço acessível

A diferença, claro, está no preço. O Chery Fulwin T9 tem preços acessíveis a partir de US$ 17,9 mil, cerca de R$ 91 mil em valores convertidos chegando a US$ 23,5 mil, cerca de R$ 120 mil.

Chery Fulwin T9 2025: Chery Divulgação Chery Fulwin T9 2025 é SUV híbrido acessível na China

De porte médio o T9 é baseado no Tiggo 9 que sequer é vendido no Brasil. Tem 4,79m de comprimento, 1,93m de largura, 1,73m de altura e 2,77m de entre eixos.

Chery Fulwin T9 2025: Chery Divulgação Chery Fulwin T9 2025: motor híbrido e preço acessível

As linhas laterais e a dianteira não escondem a “origem” do Tiggo com o desenho da grade que no T9 é mais fechada. Na traseira ostenta a grafia Fulwin por escrito além dos emblemas chineses da Chery. Ele será vendido em uma gama de cores própria: Floating Branco, Silent Cinza, Dusk Mountain Azul, Starry Night Preto e Smoke Verde.

Chery Fulwin T9 2025: Chery Divulgação Chery Fulwin T9 2025: motor híbrido e preço acessível

Com sistema de som Sony e processador Qualcomm Snapdragon 8155 de alta velocidade tem painel digital de 10,2″ e multimídia flutuante de 15,6″ com tela central de 2.5K e carregador sem fio de 50 watts.

A versão topo de sete lugares tem reconhecimento facial ID, som premium Sony e iluminação interna com 256 cores. No acesso à traseira fila, há trilhos por onde correm o segundo assento e quatro ajustes incluindo lombar.

Chery Fulwin T9 Chery Fulwin T9

O motor é conhecido na China. Trata-se do motor ACTECO 1.5TGDI turbo a gasolina conectado à transmissão DHT de três marchas com 154cv e 22kgfm de torque enquanto o motor elétrico tem 201cv e 31kgfm de torque.

As baterias elétricas da fabricante Guoxuan Hi-Tech tem 19,4kwh e tem 120km de autonomia elétrica capaz de elevar o alcance para 1.400km por tanque de gasolina no Fulwin T9.





