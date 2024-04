Chevrolet revela imagens do novo Trailblazer uma semana após chegada da S10 SUV de 7 lugares terá as mesmas mudanças da picape mas traseira não sofreu nenhuma alteração

Alto contraste

A+

A-

A Chevrolet acaba de revelar o novo visual do Trailblazer. Seguindo o estilo visto na S10 High Country mostrada há uma semana, a versão SUV ganhará grade cromada seguindo a nova identidade visual da linha.

Chevrolet Trailblazer 2025

Nas imagens divulgadas podemos ver que as laterais e mesmo a traseira devem se manter no mesmo padrão atual. Até mesmo as lanternas e detalhes cromados são os mesmos já conhecidos até o modelo 2024.

Chevrolet Trailblazer 2025

Conforme as imagens, também é possível cravar que o novo padrão de painel com duas telas digitais de alta resolução estão presentes também no Trailblazer. O padrão visual do volante, saídas de ar e console central também são os mesmos.

Chevrolet Trailblazer 2025

Também como a S10, o Trailblazer 2025 ganha recalibração do motor 2.8 turbodiesel que agora tem 207cv (antes 200cv) e agora 52kgfm de torque (antes 50kgfm de torque) combinado com câmbio automático de oito velocidades que é o mesmo da Colorado. A tração é 4X4 com opção de diferencial travado ou 4X2.

Publicidade

Chevrolet Trailblazer 2025 Visual interno do Trailblazer 2025

Aliás na traseira o Chevrolet Trailblazer 2025 ganha um emblema “Duramax diesel” que é o rebatismo do motor 2.8 turbodiesel da S10 mas que na picape não está presente.

Chevrolet Trailblazer 2025

A GM afirma de maneira informal que o Trailblazer ainda levará dois meses para começar a chegar às lojas. Como a S10 vende muito mais e ajuda a vender a ideia de uma mudança mais completa na linha. Se a estratégia de preços for confirmada a partir da S10, o Trailblazer se manterá na faixa dos R$ 360 mil.

Publicidade

A revelação ocorre alguns dias após o pré-lançamento da S10 2025 que chegará efetivamente aos primeiros clientes em maio. Confirma o primeiro teste com a S10 feito pelo R7-Autos Carros nesta matéria especial.