Nova S10: já testamos a renovada picape da GM na Expo Londrina

A Chevrolet renovou a linha da S10 com pressa em resposta ao crescimento do mercado mas principalmente da concorrência. Com a abertura da pré venda dos três principais modelos: Z71, LTZ e High Country, a S10 se renova no visual e no conteúdo e pudemos dirigir um pouco da renovada utilitária em uma pista dentro da Expo Londrina esperando pelo evento de lançamento previsto para maio.

O visual da Chevrolet S10 é totalmente novo sendo inspirado na Silverado e na Colorado. Ao vivo, fica evidente que a GM queria uma dianteira mais moderna com grade cromada bem ampla, pneus e rodas maiores e capo com mais vincos e altura. Em relação aos equipamentos, a nova Chevrolet S10 tem painel de instrumentos de 8 polegadas, multimídia de 11 polegadas com conexão com smartphones, rodas de 18 polegadas, faróis Full-LED, partida no botão (item inédito), seis airbags, alerta de colisao frontal, banco com ajuate elétrico do motorista, alerta de saida de faixa, ar-condicionado digital, alerta de tráfego cruzado, carregador de smartphone por indução, entre outros.

Motor igual com 39 mudanças

A Chevrolet S10 recebeu uma nova calibração do motor turbodiesel 2.8 litros em todas as versões. Com isso, a GM informa que a nova S10 faz de zero a 100 km/h 9,4 segundos, sendo 1 segundo mais rápido do que anterior. Agora são 207cv e 52kgfm de torque, 7cv a mais e 1kgfm de torque adicionais. A transmissão é automática de 8 velocidade e não mais 6 posições.

Já o consumo informado pelo Inmetro é de de 11,4 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade, segundo o Inmetro. Com esses novos números, a picape ficou 13% abaixo da versão passada.

A Chevrolet também mexeu na suspensão com uma nova recalibracão e com a adição de novos amortecedores e aumento das bitolas, e recalibração do conjunto. Por fim, equipou com uma nova coluna de direção, também inseriu painéis acústicos na parede corta fogo, portas e parte traseira para deixar a S10 mais silenciosa.

Teste rápido

Tivemos acesso à renovada pick-up da Chevrolet em uma pista curta mas de trajeto fora de estrada bem calibrado. Não foi possível testar novidades como os números melhores de aceleração nem mesmo de consumo. Em testes de inclinação, aceleração e de suspensão onde o conjunto da S10 é colocado à prova. Podemos antecipar que a pick-up segue com as mesmas características. No entanto, já foi possível perceber que o conjunto motor da pick-up é mais silencioso no comportamento com as mesmas soluções de controle de descida, controles de tração 4x4 e de câmbio.

Oportunamente a S10 será testada no lançamento que deverá ocorrer quando as primeiras unidades forem entregues a quem encomendar o modelo na pré venda.

A configuração LTZ é vendida por R$ 292.800 e a High Country será negociada por R$ 302.900. O interessado pela Chevrolet S10 terá que dar R$ 8.000 para fazer a reserva já durante a Expo Londrina durante os dias do evento.