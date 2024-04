Chevrolet Spin 2025: veja ficha técnica, motor, consumo e dimensões

Alto contraste

A+

A-

Versão Premier é vendida por R$ 144,9 mil Versão Premier é vendida por R$ 144,9 mil (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Ao apresentar a nova Spin 2025, a GM deixou claro que seu produto consagrado não estreava uma nova geração. No entanto, ela recebeu uma profunda mudança visual, ganhou novo interior e novos equipamentos nas três versões LT, LTZ e Premier, enquanto a Activ deixa de ser oferecida. Mas efetivamente o que mudou na Spin linha 2025?

NOVA SPIN 2025: nova geração? Por que o motor 1.8? Quanto custa cada versão? ANÁLISE COMPLETA. Veja o vídeo!

Um carro novo?

A Chevrolet Spin 2025 evolui de dentro para fora, reforçando suas características que estrearam com ela em 2012, quando chegou para substituir a Meriva e a Zafira. Honestamente, a GM não denomina a Spin 2025 como "nova geração", embora tenha alterado 42% da carroceria, especialmente o capô, as colunas e algumas partes da estrutura.

(Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

A Spin apresenta uma nova linguagem visual que a coloca mais em sintonia com outros produtos da marca no Brasil. A grade dianteira foi renovada, os faróis estão mais afilados, as lanternas foram atualizadas e o interior passou por uma repaginação.

Entretanto, as laterais evidenciam que se trata de um carro já antigo na marca e que não passou por mudanças significativas, além de um friso mais largo que está disponível como acessório.

(Chevrolet Divulgação)

As dimensões da Chevrolet Spin permanecem inalteradas: 4,42m de comprimento, 1,77m de largura e 1,70m de altura. O porta-malas da Spin 2025 mantém-se com capacidade para 756 litros com a terceira fileira de bancos abaixada e 162 litros com todas as três fileiras em uso.

Agora, graças aos novos para-choques, o ângulo de ataque é de 16,6 graus e o de saída é de 24,9º. Além disso, a suspensão está 16mm mais alta que na versão anterior.

Minivam traz amplo painel digital Minivam traz amplo painel digital (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Painel novo e mais conectividade

Por dentro, o Chevrolet Spin 2025 recebeu um novo painel mais horizontal, com nichos e porta-objetos emborrachados. Além disso, conta com um novo volante de base achatada e duas telas: uma para o painel e outra para a nova multimídia de 11 polegadas, equipada com o sistema MyLink, Wi-Fi embarcado e atualização OTA (over the air, remota), sendo este último um item de série.

Este painel está disponível em todas as versões: LT, LTZ e Premier, porém nem todos os itens são de série, como veremos adiante.

Terceira fileira dos bancos Terceira fileira dos bancos (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Os bancos seguem o mesmo formato e estrutura, sendo oferecidos em tecido e couro (chamado de "híbrido" pela GM) nas versões LT e LTZ, e com couro sintético (denominado "revestimento premium") na Premier. A novidade reside no maior ângulo de ajuste, com mais amplitude e espuma de maior densidade. No entanto, os comandos laterais de ajuste continuam com acionamento por botões giratórios e não há ajuste de altura do cinto de segurança.

(Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Itens de segurança da nova Spin 2025

Em termos de segurança, a Spin agora oferece seis airbags de série, além dos itens já conhecidos, como controle de estabilidade, controle de tração e freios ABS. Além disso, foram introduzidos faróis em LED para todas as versões, os quais, segundo a GM, proporcionam uma luminosidade 145% superior.

Há saídas de ar e entradas USB para os bancos traseiros Há saídas de ar e entradas USB para os bancos traseiros (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Entretanto, na versão Premier, estão presentes alguns itens de segurança ativa, como alerta de ponto cego, alerta e frenagem de emergência, alerta visual de saída de faixa e indicação de distância do veículo à frente. Apesar desse pacote de segurança, a Spin 2025 não oferece controle de cruzeiro adaptativo. Até o momento, não foram divulgados os dados de teste de colisão realizados pelo Latin NCAP para esta versão.

(Chevrolet Divulgação)

Motor 1.8 segue em linha

O motor da Spin 2025 permanece inalterado. Continua sendo o conhecido 1.8 aspirado SPE/4, com quatro cilindros, flex, que desenvolve 106/111cv e 17,7kgfm de torque. Na versão LT, o câmbio é manual, enquanto nas versões LTZ e Premier é automático de seis velocidades.

Modelo segue com motor 1.8 de até 111 cv Modelo segue com motor 1.8 de até 111 cv (Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

No entanto, o motor da Spin não é o mesmo motor do Monza e Kadett, como afirmam alguns críticos. No entanto, o motor da Spin 2025 segue uma antiga fórmula e teve origem em 1994 com o Corsa, evoluindo ao longo dos anos.

Nos últimos anos, o motor da Spin passou por mudanças nos pistões e bielas, no comando de válvulas, recebeu bobina individual, novo gerenciamento eletrônico, mas mantém o mesmo conceito básico.

(Marcos Camargo Jr. 28.03.2024)

Consumo da Chevrolet Spin 2025

Segundo a GM, o motor da Spin 2025 está 11% mais econômico, e foram realizadas recalibrações na suspensão e direção para melhorar sua eficiência. Conforme o Inmetro, a nova Spin alcança uma média de 7,4 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada com etanol, dados que aumentam para 10,5 km/l na cidade e 13,4 km/l na estrada com gasolina. Os dados anteriores com gasolina mostravam que a Spin percorria 8,8 km/l na cidade e 12,6 km/l na estrada.