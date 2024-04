Compass camuflado pode indicar primeira versão híbrida nacional SUV flagrado em Pernambuco mostra discretas mudanças de acabamento e não estamos falando do Blackhawk

Há rumores de que a Jeep comece por esse carro a versão híbrida produzida no Brasil Há rumores de que a Jeep comece por esse carro a versão híbrida produzida no Brasil (Reprodução/Instagram/@placaverde)

A Jeep está preparando mudanças importantes para a linha do Compass, SUV médio mais vendido do Brasil, que deverá estrear em breve na linha 2025. Um flagra publicado pelo Instagram Placa Verde mostra um Compass com o visual levemente camuflado, mas ainda perceptível em relação ao modelo atual.

No entanto, essa versão flagrada não parece ser uma Blackhawk, pois notamos a ausência das rodas maiores e também do escapamento diferenciado que já foi visto em outras fotos do Compass.

Há rumores de que a Jeep comece por este carro a versão híbrida produzida no Brasil. Este Compass seria um híbrido puro, assim como o Haval H6 HEV e o Toyota Corolla Cross, que utilizam tecnologia semelhante. Vale ressaltar que o Haval é importado da China, enquanto o Toyota é produzido localmente.

Sabemos que em breve o Compass terá uma versão de apelo esportivo chamada “Blackhawk”, equipada com o motor Hurricane 4 da Rampage, que entrega 272cv. Esta versão deve vir com tração integral, posicionando-se como a versão topo de linha.

O novo Compass terá novas rodas de 19 polegadas, nova grade e novo acabamento. Em algumas semanas, teremos mais notícias sobre o Jeep Compass 2025, com possíveis novidades sobre sua motorização, embora as mudanças no design pareçam ser discretas, como indicam essas fotos.