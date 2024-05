Conheça os 5 SUVS com motor flex mais econômicos do Brasil em 2024 Nem sempre os mais vendidos são os mais generosos com o bolso: veja nossa lista

Os SUVs estão na moda e já representam mais de 33% das vendas de carros novos no país. Sejam compactos, médios ou grandes, os SUVs decretaram o “fim” de segmentos como dos hatches médios, dos sedãs e das peruas. E independente do perfil de cliente, há várias opções no mercado.

RENAULT KARDIAN 2024: vai superar Fiat Pulse e Volkswagen Nivus? É melhor que um SANDERO? E o preço? Veja o vídeo!

No entanto em um país com combustíveis caros como o Brasil, nem sempre o cliente sabe quais são os SUVs mais econômicos que existem atualmente. Por isso o R7-Autos Carros selecionou os 5 SUvs mais econômicos com motor flex fabricados no Brasil. O consumidor irá se surpreender pois nem sempre os produtos mais vendidos são os mais econômicos quando o assunto é consumo de combustível. Vamos à lista:

Teste com o novo Renault Kardian: o que ele tem de Sandero? (Renault/Divulgação)

Renault Kardian

O recém lançado SUV compacto da Renault é vendido em três versões com preços a partir de R$ 112 mil. Tem motor 1.0TCe turbo flex com 125cv e 22kgfm de torque. Seu consumo é 13,1km/l na cidade e 13,9km/l na estrada com gasolina. Com etanol os números são 9km/l na cidade e 9,7km/l na estrada. É o primeiro e o mais econômico da nossa lista.

Honda HR-V

O Honda HR-V já tem dois anos de mercado sendo um dos mais vendidos do país. As versões mais econômicas tem motor 1.5 16V flex flex aspirado com direta de combustível e 126 cv e 15,5 kgfm de torque. Seu consumo é 12,7km/l na cidade e 13,9km/l na estrada com gasolina (mesmo número do Kardian na estrada). Com etanol os números são 8,8km/l na cidade e 9,8km/l na estrada. É o segundo mais econômico da nossa lista.

Fiat Pulse vem de série com multimídia de 8 polegadas, faróis em LED, direção elétrica, ar condiconado, cluster TFT e 4 airbags Fiat Pulse vem de série com multimídia de 8 polegadas, faróis em LED, direção elétrica, ar condiconado, cluster TFT e 4 airbags (Fiat/Divulgação )

Fiat Pulse

Um dos mais vendidos entre os SUVs de entrada o Pulse também surpreende no quesito economia. Mas estamos falando da versão 1.3 aspirada de 107cv com câmbio CVT e não o 1.0 T200 de 130cv. O Fiat Pulse tem consumo de 12,5km/l na cidade e 14km/l na estrada com gasolina, um dos melhores do comparativo no ciclo rodoviário inferiores apenas ao Fastback. Com etanol os números são 9km/l na cidade e 10,4km/l na estrada.

Carros de rua – Fiat Fastback Turbo 200 passa a ser oferecido para público PCD Carros de rua – Fiat Fastback Turbo 200 passa a ser oferecido para público PCD

Fiat Fastback

Derivado da plataforma do Pulse, o Fastback faz uma boa dobradinha na linha Fiat e surpreende no consumo. Porém nesse caso não há motor 1.3 aspirado mas o 1.0 turbo T200 de 130cv e 20kgfm de torque. O consumo do Fastback é de 11,9km/l na cidade e 14,6km/l na estrada com gasolina, o melhor da categoria em ciclo rodoviário. Com etanol os números são 8,4km/l na cidade e 10,2km/l na estrada.

Nivus Nivus (Divulgação/Volkswagen)

Volkswagen Nivus

Um dos SUVs da Volkswagen também está na nossa lista. O Nivus tem motor 1.0TSi de 128cv e 20kgfm de torque e uma elogiada dirigibilidade. O consumo do Nivus é de 11,9km/l na cidade e 14,1km/l na estrada com gasolina. Com etanol os números são 8,3km/l na cidade e 9,9km/l na estrada.